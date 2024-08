Igasugune ratsionaalsus on peast kadunud ning piisavalt sobivate tingimuste puhul on valmisolek mida iganes ära tegema. Kas tõesti arvate, et abielunaised ei riku truudust? Nad on valmis isegi abielu lahutama ja loodavad mingit uut idülli, mis enamasti ei saabu. Naiste leidlikkus on fenomenaalne, kui neil on plaanis keelatud vilja võõrale pakkuda. Muidu passiivne, tõrges ja viril naine leiab ühtäkki väga palju võimalusi, isegi kui on vaja laste vajadusi maha salata või perekondlikku tähtsündmust eirata.