Eakate suurem risk südame-veresoonkonnahaiguste, nagu infarkt ja insult tekkeks, võib intensiivse treeningu korral tõsiste tagajärgedeni viia. „Kuigi need haigused saabuvad justkui ootamatult, on nende taga tegelikult enamasti pikaaegne kujunemislugu ja neid saab tervisekontrolliga oma riske teades ning jälgides ka ennetada. Samuti on eakatel suurenenud diabeedi risk, mida peegeldab kõrgenenud veresuhkru tase,“ selgitas laboriarst võimalikke ohukohti.