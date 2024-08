Laste segamini asjad, koduloomad, kitsas elamine. Sisekujundaja annab nõu: kuidas luua endale ideaalne kodukontor

Lutsu sõnul räägivad paljud, et nad tunnevad ennast ebamugavalt, kui uks paikneb selja taga. Nii tekib selja taha läbikäigu ala, mis võib segada tööle keskendumist. Kõige parem istekoht on selline, mis annab tuppa tulijatest ülevaate, paiknedes kas näo või küljega ukse poole. Samal ajal peab jälgima ka akende paigutust – on oluline, et päike ei häiriks arvutiekraani nähtavust. Kui see osutub aga probleemiks, on suureks abiks aknakatted, millega saab liigse päikese ära varjata. Kodukontorisse sobivad ideaalselt rulood, rooma- ja voldikkardinad, mis säilitavad kodutunde ja lasevad rahus tööd teha.