Selleks, et mees sinusse armuks, pead teda tingimusteta armastama, kuid samal ajal seadma suhtes teatud tingimused. Kui mees tunneb, et ta võib sinu juuresolekul lõdvestuda ja lõõgastuda, samas teades, et sa ootad temalt parimat (andes talle jõudu olla maailma parim mees), muutub ta sinust ja teie suhtest sõltuvaks. Ta ei suuda enam eitada, kui ligitõmbav sa tema jaoks oled.