Kas armastatud „Seksi ja linna“ staar Carrie Bradshaw oli tegelikult nii heade omadustega? Kordusvaatamised paljastavad ebameeldiva tõe

Carrie (Sarah Jessica Parker) oli see, kes oma kolumnide kaudu meile New Yorgi armuelu võlud ja valud lahti harutas, tehes temast sarja vaieldamatu keskpunkti. Kuid vananedes oleme me vist kõik aru saanud, et Carrie Bradshaw oli tegelikult kohutav sõber ja nartsissistlik tüdruksõber.