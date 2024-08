Toitumisnõustaja jagab kolm olulist soovitust, mis aitavad naistel menopausi kergemini läbida

Ta lisas, et maailmas on hetkel toimumas „menopausi revolutsioon“, kus naised üle kogu maailma hakkavad üha enam teadvustama ja võtma kontrolli selle eluetapi üle. Liis jagas ka 3 soovitust, kuidas menopaus kergemini läbida.

Liis tõi välja, et ajal, mil paljud naiste terviseuuringud keskenduvad rasedusele ja rasestumisvastastele meetoditele, on menopausi uurimisse suunatud vaid murdosa teadusrahastusest. „Viimasel ajal on tulnud päris palju põnevaid uusi teadusuuringuid ja just infot, mis puudutab menopausi ja perimenopausi aegseid muutuseid naise kehas. Enamus naistele kuuluvatest ressurssidest on läinud aga rasestumise ja raseduse vältimise käsitlemisele. Menopausi, kui sellist, mida kogeb iga naine, tegelikult väga palju uuritud ei ole,“ selgitas ta ja toonitas, et menopaus ei tähenda aga siiski naiselikkuse lõppu.