KATKEND | „Kui pärandus toob kaasa rohkem küsimusi kui vastuseid…“

Kuid see pole lihtsalt kingitus - see on kutse mängule, mis on täis mõistatusi, salakäike ja ohtlikke vastaseid. Kui Avery astub Hawthorne’i häärberisse, ei ole ta teadlik, et ees ootavad kütkestavad, kuid ohtlikud mängukaaslased ning saladused, mis võivad muuta kõike. Selles tempokas ja haaravas loos peitub tõde, mis ootab avastamist. Kas sina julgeksid selle mängu vastu võtta?