VIDEO | „Pane särk selga!“ Modell Emily Ratajkowski sai jalutuskäigul huvitava kommentaari osaliseks

„Tüdruk, pane särk selga!“ hõikas modellile juhuslik mööduja. Videost, mille naine TikToki platvormile üles laadis, on näha, et ta kannab madala lõikega halli toppi ja musti joogapükse. Lisaks on ta jalutuskäigule kaasa võtnud musta õlakoti ning tema keha kaunistavad kullast kaelakee ja hõbedased kõrvarõngad. Samuti tundub, et tal oli meigivaba päev või kandis ta meiki väga vähesel määral.