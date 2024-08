Oleg Sõnajalg oma suhtest 39 aastat noorema Catherinega: mees peab olema suhtes andev pool ja naine peegeldaja

Oleg sõnab, et suhe on investeering, millesse tuleb panustada nii aega kui ka energiat. Eks inimesed panustavad ikka ju tähtsuse järjekorras vastavalt prioriteetidele ja kes ei panusta suhtesse, tegelikult ei väärtusta seda. Mees peab olema suhtes andev pool ja naine peegeldaja. Mida rohkem mees annab ja mida rohkem naine tagasi peegeldab, seda kirkamaks ja tugevamaks suhe muutub. Aga kui mees ei anna, või naine ei peegelda, siis on ainult aja küsimus, kui suhe jahtub.