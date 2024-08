Selleks, et oma sisemisi kellasid avastada, esitab Martin juhtidele ühe olulise küsimuse: „Kujutage ette, et teil oleks homme terve päev ilma koosolekute, katkestuste ja kohustusteta. Kuidas te oma päeva kujundaksite?“ Vastused sellele küsimusele varieeruvad, kuid üks on kindel – igal inimesel on oma „jõutunnid“, kaks kuni kolm tundi päevas, mil nad tunnevad end kõige produktiivsemana.