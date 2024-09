Stonewalling ehk „kivimüürimine“ on käitumismuster, kus üks partner sulgub endasse ja keeldub aruteludest ning emotsioonide väljendamisest. See võib jätta teise partneri tunnele, et teda ignoreeritakse ja et ta on oma muredega üksi. Oluline on mõista, et selline käitumine võib olla märk sügavamast probleemist, nagu hirm, ärevus või emotsionaalne ülekoormus.