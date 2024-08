Kas oled kunagi unistanud sellest, et saaksid hommikul põnevusega ärgata ja tööpäeva algust oodata, mitte seda karta? Näib, et selline „luksus“ on osaks saanud vaid vähestele, sest enamikule inimestele tundub, et töö ja kirg on kaks erinevat asja – töö on kohustus ja kirg midagi, millega tegeletakse vabal ajal.