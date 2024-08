Ole teadlik! Paljude inimeste lemmiksnäkk avaldab teatud juhtudel sinu kolesteroolile üllatavalt halba mõju

Kuigi sel viisil valmistatuna maitseb popkorn hästi, pole see just kõige tervislikum, sest küllastunud rasvade hulk on seal suur, mis võib tõsta sinu madala tihedusega lipoproteiini (LDL) kolesterooli, mis omakorda võib põhjustada kolesterooli kogunemist arteritesse. See aga suurendab südamehaiguste ja insuldi riski.

Siiski pole popkorni üdini halb. Selgub, et popkorn ise on su kolesteroolitasemele tegelikult väga kasulik. Kõik sõltub sellest, kuidas sa selle valmistad.

American Heart Association (AHA) väidab, et ilma lisatud rasvata on popkorn tegelikult väga tervislik. See on täisteratoit ja seetõttu kõrge kiudainesisaldusega. Täisteratooteid on seostatud väiksema südamehaiguste, samuti diabeedi ja vähiriskiga. „Hästi valmistatuna on popkorn tegelikult päris hea suupiste,“ ütles Rhode Islandi ülikooli toitumis- ja toiduteaduste osakonna dotsent Maya Vadiveloo.