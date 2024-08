Nii lihtne see ongi! Nipid, mida kasutavad kõige nutikamad naised, et silma paista ja meelde jääda

Hea uudis on see, et Stanfordi ülikooli uuring näitab, et võid kellegagi sisuka tutvuse luua juba nelja minutiga. Siin on 4 nippi, mida nutikad naised alati kasutavad, et neid märgataks:

Vaata talle sügavalt silma

Kui hakkad temaga esimest korda rääkima, vaata talle sügavalt ja pehmelt silma, justkui prooviksid mõista, mis teda köidab. Öeldakse ju ikka, et silmad on hingepeegel, seega vaata, milline tema hing välja näeb. Kas tal on säravad silmad? Kas nendes on lahkust ja tundlikkust? Lõõgastu ja naudi kogemust. Silma vaatamine on üks kiiremaid viise ühenduse loomiseks.

Naerata

Nii lihtne ja ilmselge, kui see ka ei tundu, unustavad inimesed ärevuse tõttu sageli naeratada. Naeratamine rahustab teid mõlemat, muudab sind rõõmsamaks ja annab talle kiiresti märku, et oled enesekindel, positiivne ja lahke inimene – kõik need omadused on väga atraktiivsed ja jäävad meelde.

Ole enesekindel

Ole kindel selles, kes sa oled. Pea meeles, et sina oled see, kes siin valiku teeb, ja soovid teada saada, kas see mees sobib sulle.

Lõdvestu

Jää truuks enda tõelisele minale ja tea, et kui teda ei huvita tõeline sina, siis pole ta nagunii õige paariline.

Allikas: Your Tango