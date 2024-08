Mees uurib: naised, mis rõve mood see on? Äkki peseks juukseid, kui need on mustad, mitte ei ootaks „õiget“ päeva?

„Mida tähendab juuste pesemise päev? Meeste puhul tähendab see küll seda, et kui juuksed on mustad, on aeg neid pesta, mitte me ei oota kohusetundlikult mõnda üritust, et alles selleks... Mu enda naine on ka selle rõveda trendiga kaasa läinud ja peseb nüüd enamasti ainult reedeti juukseid, nädalavahetusel, kui on mõned üritused, on tal siis ilusad puhtad juuksed, aga ülejäänud tööpäevad käib mingi rõveda rasvase krunniga ringi.