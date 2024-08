Kui ilm on soe, märkavad paljud meist, et käed, pahkluud ja jalad kipuvad paistetama rohkem, kui tavaliselt. Enamasti ei ole põhjust muretsemiseks, kuid see võib olla märk müokardiidist – seisund, mis tapab Inglismaal igal nädalal ootamatult ühe noore inimese.