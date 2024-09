„Meil pole midagi varjata!“ Suhteeksperdid väidavad, et iga inimese elus on mõned aspektid, mida ei tasu kallimaga jagada

Lühidad lahkhelid või ajutised tujud ning hetked, mil tunned end pisut rahulolematuna, on sageli lühiajalised. Enamasti ununevad need päeva lõpuks. Iga väikese negatiivse tunde jagamine oma partneriga võib tekitada põhjendamatuid pingeid ja muuta suhet keerulisemaks, kui see tegelikult on.