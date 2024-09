Grete Lõbu: minu meelest on vananemine kogemus, mida ei pea endalt ära võtma

„Olen viimasel ajal mõelnud, mismoodi peaks üks minuvanune inimene välja nägema. Kui vaadata piltidelt, milline nägi 46aastane naine välja 100 aastat tagasi, siis ta oli päris eakas proua. Nüüd on võimalik ennast täiesti siledaks süstida – ma ei ütle midagi halba, kes tahab, see tehku! –, aga kui mult küsitaks, miks mina seda ei tee, kuigi töötan teles, siis... minu meelest on vananemine kogemus, mida ei pea endalt ära võtma. Seda vanust, mis silmades peegeldub, ei õnnestu ju niikuinii ära süstida.“