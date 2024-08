„See pole tingimata seotud suurepärase seksiga.“ Vähem teada asjaolud, miks mehed otsustavad üle aisa löömise kasuks

Sa muretsed, et mees ei ole truu ja mõtled meeste psüühika eripäradest. Emotsionaalne kaugus, mida oled tundnud, kasvab üha suuremaks ja sa muutud järjest kindlamaks, et tal võib olla afäär. Kuid kui arvad, et ta on õnnetu ja petab sind, kuna te ei ole lähedased, oled tõsiselt eksinud.