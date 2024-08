Parim kogu selle asja juures on veel see, et samal ajal, kui härrad diivanil oma auguga särgis istudes õlut joovad, peeretavad ja röhitsevad, kommenteerivad nad oma naise välimuse igat detaili ja eeldavad, et naine peab endiselt olema alati ilus, puhas, sätitud, meigitud, seksikas jne. Ise tegemata väiksematki liigutust selleks, et naise silmis samadele standarditele vastata. Hmm, huvitav, miks naistel seksiisu pole...? Tõesti, väga huvitav...?