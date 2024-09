Tasub tunnustada ja hinnata! 11 märki, mis kinnitavad, et sul on ikka väga hea kaaslane

1. Ta ei tee halba ei sulle ega teistele

Ta kasutab oma tahtejõudu ja tarkust, et oma probleeme lahendada.

2. Ta võtab sind sellisena, nagu sa oled

Võib-olla on sul tihti pea pilvedes, võib-olla ei ole sa nii lõbus, kui teised, võib-olla on sul teisigi vigasid. Aga ta armastab sind just sellisena, nagu sa oled. Ta paneb sind hästi tundma.

3. Ta paneb sind tundma ennast ilusana (nii sisemiselt, kui väliselt)

Ta ei ütle seda ainult sõnadega, vaid näitab välja väikeste tähelepanuavaldustega. Ta tekitab naises tunde, et just tema on kõige ilusam, kaunim ja hinnalisem. Ta annab seda teada oma silmadega, läbi oma pilgu, oma suuga, öeldes, mis talle naise juures meeldib ja kätega, puudutades naist nii, nagu keegi pole seda veel teinud.

4. Ta on enamiku ajast mõistlik

Ta mõistab, kui oluline on oma naist toetada. Ta ei pea selle jaoks sinuga kogu aeg ühel nõul olema, aga ta pakub sulle oma toetust, kui olukord seda nõuab.

5. Ta paneb sind igas olukorras esikohale

See ei tähenda, et ta su kapriisidele järele annab. See tähendab, et enamiku ajast on ta oma sõnades ja tegudes hea. Kui ta sind oma elus esmakohale seab, räägib see palju tema kohta.

6. Sinu õnn on tema õnn

Ta tahab seda, mis on sinule parim ja ta on valmis sulle seda andma, sest see muudab ka teda õnnelikuks.

7. Ta on aus ja siiras

Ta ei valeta, ei peta, ei varasta, eriti inimeselt, keda ta armastab. Ta ei kõhkle, et sulle öelda, kuidas ajad on, on siis tegemist hea või halva uudisega.

8. Ta tahab muutuda paremaks

Isegi, kui ta on väga intelligentne, katsub ta alati paremaks muutuda, täiendades end, hoides oma füüsilist ja vaimset vormi.

9. Ta toetab sind

Tema armastus peab vastu igale katsumusele. Ta ei jäta sind hooletusse, isegi kõige nõudlikemates olukordades. Ta jääb sinu kõrvale.

10. Ta tekitab sinus turvatunnet

See on iga naise jaoks oluline. See on iga mehe kohus tagada oma naise turvatunne.

11. Ta pingutab ja näeb vaeva, et su usaldust ära teenida ja seda hoida