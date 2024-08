KÜSITLUS | Kui palju raha kulub sinu lapse kooliminekule sel õppeaastal?

Küsimusele, kui palju kavatsevad vanemad sel aastal kulutada ühe lapse kooliaastaks ettevalmistamiseks, vastas 34%, et kuni 100 eurot lapse kohta ning 38% protsendi vanemate hinnangul kulub selleks 101–200 eurot. Suuremad summad ei ole enam nii levinud: 18% protsendi vanemate arvates kulub 201–300 eurot, 6% hinnangul 301–400 eurot, 5% vanemate arvates üle 400 euro. Üle Eesti on selles osas kulutused sarnased nii Tallinnas ja Harjumaal kui ka ülejäänud maakondades.

SEB eraklientide segmendi juht Evelin Koplimäe tõdes, et kooliaasta algus on peredele alati suur väljaminek. „Enne kooliaasta algust tuleb sageli soetada uus koolikott, suur hulk kirjatarbeid alates vihikutest ja lõpetades kunstitarvetega. Kui peres kasvab mitu last, siis võivad kooliaasta alguse kulud nõuda suure osa kuu eelarvest,“ märkis ta.

Suurimad kulutused õppeaasta jooksul on 75% lapsevanemate sõnul riietus, sealhulgas koolivorm. Järgnevad 72%-ga jalatsid, 41%-ga huviringideks vajalikud tarbed, 28%-ga kirjatarbed, 13%-ga toit koolis ja pärast kooli, 10%-ga lisatunnid, 8%-ga kulutused transpordile, 6%-ga võõrkeeletunnid ja 4%-ga muud kulutused. Üle Eesti on nende kulutuste jaotus sarnane ehk kõigis maakondades kulub lapsevanematel õppeaasta jooksul enim raha laste riietele, jalatsitele ja huviharidusele.

„Kuna kooliealised lapsed kasvavad kiiresti, siis jäävad riided ja jalatsid ka väga kiiresti väikeseks, mistõttu on vanematel tarvis teha pidevalt kulutusi laste riietele ja jalatsitele ning seetõttu on just need õppeaasta jooksul kõige suurem väljaminek,“ nentis Koplimäe. „Samuti on kulutused huviharidusele päris märkimisväärsed ja seetõttu on ka huviringideks vajalike tarvete osakaal õppeaasta jooksul tekkivates kulutustes üpris suur. Sealjuures tasub kindlasti kaaluda, kas neid kulutusi annaks mõnevõrra vähendada taaskasutades kunstitarbeid või muid huviringide tarvikuid,“ lisas Koplimäe.