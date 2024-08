Kombosoodustused digimaailmas: kui palju nendega säästa saab?

Spotify

Kuigi Spotifyd saab teoreetiliselt ka tasuta kasutada, hakkavad reklaamid kiiresti ajudele käima ja seega on närvide säästmiseks mõttekas võtta endale Premium-pakett. See maksab 9,99 eurot kuus ja erinevalt tasuta variandist on pakett reklaamivaba, parema helikvaliteediga ning lisaks laseb see playlist’ides eraldi laule esitamiseks valida.

Spotify on aga mõelnud ka sama katuse all elavate inimeste peale, kellele on loodud eraldi perepakett ehk Family Plan, mille eest tuleb tasuda 15,99 eurot kuus ja mille alla saab tuua kuni kuus kasutajat. Ehk kui sul õnnestub kuus pereliiget kokku koguda, võib nii säästa 44 eurot kuus. Aasta peale teeb see 527 eurot, mis on juba päris märkimisväärne summa.

Kuigi perepaketti võib ka kahekesi kasutada, on paaride jaoks veelgi säästlikum variant võtta Duo pakett, mis maksab 12,99 eurot kuus. Nagu nimi ütleb, annab see Premiumi õigused kahele inimesele. Kahest eraldi Premium-paketist on see ühes kuus 7 eurot odavam, aasta peale saab säästa 84 eurot.

Tasub teada, et Spotify grupipaketid on mõeldud kasutamiseks vaid ühes majapidamises ja selle tõestuseks peavad kõik kasutajad sisestama sama koduse aadressi.

Tele2 Piiramatu Klubi

Eestis saab säästa ka mobiili-, interneti- ja TV-teenuste pealt, sest Tele2 on loonud lahenduse nimega Piiramatu Klubi. Sellega saab liituda kuni 10 inimest ja valikuvabadust on seejuures palju, sest soodustused pole piiratud vaid sama katuse all elavale perele – Piiramatu Klubiga saab kampa võtta näiteks sõbrad kasvõi teisest Eesti otsast. Samuti on võimalik üksi oma erinevaid teenuseid Klubi alla koondada.

Piiramatu Klubi soodukate kasutamiseks ei pea tegema muud kui valima kas ühe piiramatutest mobiilipakettidest või 5G/kaabliga netipaketi. Seejärel saab sama arve alla lisada juurde kuni üheksa paketti, mille hinnale rakendub automaatne soodustus ehk iga lisanduva teenuspaketi eest tuleb maksta vaid 12 eurot kuus.