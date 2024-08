Kuu alguse rehkendus: kuidas arved maksmata ei jääks?

Vali kindel aeg arvetega tegelemiseks

Vähem arveid tänu Piiramatule Klubile

Kui teenused on mitmelt erinevalt pakkujalt, suureneb arvete hulk ja ka oht, et midagi ununeb. Veelgi hullem on olukord juhul, kui pereliikmed on erinevate ettevõtete kliendid. Kusjuures selline telekomiettevõtete assortii suurendab ka kulusid, sest tihtipeale pakuvad firmad mitme teenuse korral head soodushinda. „Näiteks Tele2-s saab Piiramatu Klubi võimalusega võtta ühe täishinnaga teenuse, näiteks 25-eurose internetipaketi ja lisada sellele teisi teenuseid, näiteks 30 eurot maksva piiramatu mobiilipaketi vaid 12 euro eest. Seejuures saab liidetavaid teenuseid olla kokku üheksa ning kokku on võimalik säästa pea 2000 eurot. Niisiis on boonuseks säästmine, aga teisalt tulevad kõik teenused ühe arvega, mida on lihtne jälgida ja meeles hoida,“ sõnas Hoffart.