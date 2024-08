Koolitee alustamisega kaasneb suur elevus, aga enne ostuspurdile tormamist tasub välja uurida, mida tegelikult vaja läheb. See kehtib ka juba järgnevatesse klassidesse minevate laste puhul. Enamasti koostavad koolid ise nimekirja vajalikest tarvetest, mis on heaks tugipunktiks. Kui mitte, siis tasub uurida mõnelt sugulaselt või sõbralt, kellel varasem kogemus olemas on. Kogutud info ja teadmine on aluseks optimaalse ostunimekirja koostamisele.