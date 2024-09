Mehed on alati valmis!? Suur ülevaade põhjustest, miks meestel äkitselt seksiisu kaduda võib

On võimalik, et aktiivne tegevus magamistoas võib kaduda, ja kui oled naine, kelle poiss-sõber või abikaasa ei taha seksida nii sageli kui sa sooviksid (või üldse mitte), võid ilmselt muretseda, mis põhjustab tema madalat libiidot. Hea uudis: tema seksuaalne iha ei pruugi olla sinuga seotud.

Mis võib põhjustada äkilist huvi kadumist magamistoas? Kindlasti võib vanus mängida rolli — kuigi paljud paarid jätkavad seksi ka 80-ndates eluaastates. Kuid vanus pole ainus tegur, mis võib mehe seksihuvi vähendada. Ekspertide sõnul on mitmeid ennetatavaid (ja ravitavaid!) selgitusi seksuaalse aktiivsuse vähenemises. Kuigi tervisemured ja füüsilised tegurid võivad olla osa probleemist, on samuti võimalik, et su partneril pole seksi vastu huvi emotsionaalsetel põhjustel.