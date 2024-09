Sotsiaalse edu reeglid on muutunud. Peamised omadused, mis inimesi ligi tõmbavad

Ühiskonna väärtushinnangud on viimase paarikümne aasta jooksul oluliselt muutunud ning sotsiaalsele läbikäimisele on seatud uued reeglid. Need reeglid kehtivad nii sõprussuhetele, paarisuhetele, tööalastele kui ka perekondlikele suhetele.

Enesekindlus

Inimesi tõmbab loomulikult nende poole, kes on enesekindlad. Enesekindel inimene ei ole ülbe, vaid teab ja hindab oma väärtust. Uuringud on tõestanud, et enesehinnang (kuivõrd me endale meeldime) sõltub sellest, kuidas meie arvates teised inimesed meid näevad. Eriti kehtib see lähedaste inimeste puhul.

Soovitus: Hakka enesekindlust ehitama sellest, et näed iseend heas valguses.

Silmside

Eksperdid soovitavad hoida silmsidet 60-70% suhtluse ajast, et vestlus oleks meeldiv ja orgaaniline. Silmside näitab enesekindlust, huvi ja austust ning muudab su teistega suheldes atraktiivsemaks.

Soovitus: Ära jõllita vestluskaalast, hoia silmsidet veidi üle poole vestluse ajast.

Hea lõhn

Lõhn liigutab sotsiaalse suhtluse mägesid – üldiselt tõmbab meid värske ja puhas lõhn ning peletab eemale liiga vänge või mustusega seotud lõhn. Ameerika tudengite seas tehtud uuring kinnitas, et suitsulõhn on noorte jaoks sotsiaalselt ebaatraktiivne. Samuti leiti, et sigarettide suitsetajad paistavad vähem sõbralikud ja tervislikud. Sigaretisuitsuga eraldub tuhandeid kemikaale, kahjulikke vingugaasi ja tõrva, mis kõik imbuvad riietesse, nahka ja juustesse pikaks ajaks.

Soovitus: Väldi tugevaid lõhnu ning loobu suitsetamisest. Kui viimane pole võimalik, vali mõni suitsuvaba alternatiiv nagu nikotiiniplaastrid või kuumutatav tubakas, millel ei ole põlemisprotsessi ning mis ei tekita suitsu.

Kuulamisoskus

Harvard Ärikooli uuringud on tõestanud, et hea kuulamisoskus on tõhusa suhtlemise võti. Kui sa tunned vestluskaaslase jutu vastu siirast huvi, muudab see sind enesekindlamaks, aga ka üldiselt usaldusväärsemaks inimeseks.

Soovitus: Lase vestluskaaslasel segamatult rääkida, nooguta ja hoia silmsidet ning küsi õigel hetkel küsimusi.

Sobivad riided