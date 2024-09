48aastane Irge leidis armastuse: varem vaatasin pisut halvustavalt inimesi, kes tutvusportaalide kaudu kaaslast otsivad

Nüüd, kui vaatan oma abikaasat igal hommikul ja õhtul, valdab mind suur tänutunne — iseenda, tema ja ka tutvumisportaali suhtes. Olen õnnelik ja rahul, et võtsin julguse kokku ja kirjutasin Silverile. Varem vaatasin pisut halvustavalt inimesi, kes tutvusportaalide kaudu kaaslast otsivad. Nüüd olen ise üks neist ja tean, et see pole sugugi pinnapealne. Nad on loonud keskkonna, kus põhjalikkus on oluline nii profiili loojale kui ka kaaslast otsivale inimesele. Kuigi seal võib leiduda ka „üheõhtu liblikaid“, olen nüüdseks veendunud, et portaalis on küpsed ja elukogenud inimesed, kes teavad, mida otsivad ja kelleks nad on saanud.“