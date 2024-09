Kuna taastumisaeg ulatub ühest kuni kaheksa nädalani ja keskmine kulu on 12 000 dollarit, väidavad teadlased, et patsiendid „veeretavad oma nägemisega justkui täringut“. Los Angelese California ülikooli kliinilise oftalmoloogia professor dr Colin McCannel ütles ajakirjale Healthline, et tüsistuste ohu tõttu on halb mõte teha mis tahes tarbetut silmaoperatsiooni.