Näiteks üks peamisi põhjusi, miks kaalulangetamine ei õnnestu, on näljatunne, mis muudab väiksemate toiduportsjonite söömise väljakutseks. On ka inimesi, kelle menüü on tervislik ja toidukogused väiksed, kuid kaal on visa kaduma. Health Clinic Kaalulangetuskliiniku bariaatriakirurg dr Rein Adamson räägib, millal võiks kaaluda kaalukirurgiat.