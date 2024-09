Eesti mees jäi suhtest ilma: asi lõppeski lahutusega, ilma et ta oleks poole sõnagagi öelnud, mis tal häda oli

„Vältimine, probleemidest mitte rääkimine, mitte arutamine ja mehkeldamine teiste meeste ja eksmehega, nõupidamised vanatüdrukutest sõbrannadega viivad igal juhul lahutuseni. Peab ikka peast napakas olema, kui küsimuse peale, et kallis, ole nüüd rahulik, kas sul ikka kõik korras, karjutakse vihaga näkku, et ma olengi rahulik! Lõppeski lahutusega, selle asemel et oleks poole sõnaga ka öelnud, mis tal häda oli. Senimaani ei tea, kuigi juba aastaid möödas...“