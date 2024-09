Need eestlaste seas levinud omadused on nimekirja tipus! Selgus, mida peetakse kohtinguportaalides eriti eemaletõukavaks

Forbes Healthi ja Talker Researchi koostööna läbi viidud uuring vaatles ka omadusi, mis muudavad kellegi suurema tõenäosusega „paremale libistamise“ vääriliseks. Üks, mille uuring avastas, on see, et esmamulje loeb, eriti tutvumisprofiili puhul. Keskmine aeg, mis kulub otsustamiseks, kas libistada „paremale või vasakule“, on peaaegu kaks ja pool minutit. Huvitaval kombel märkis peaaegu veerand vastanutest, et nad kulutavad kellegi profiili hindamiseks vaid 31 kuni 60 sekundit, samas kui 21% võtab selleks ühe kuni kaks minutit.