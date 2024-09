Neljakümnendates ettevõtjaks hakanud Elo: paar aastat tagasi ei oleks ma julgenud palgatööst loobumisest unistadagi

Naine tunnistab, et veel paar aastat tagasi ei oleks ta julgenud palgatööst loobumisest isegi unistada: „Veel kolm-neli aastat tagasi ei oleks ma suutnud unistadagi, et olen ettevõtja ja loobun palgatööst ning mul on mitu korterit, mis mulle üüritulu toovad,“ räägib ta. Elo rõhutab, et suurimad muutused tema elus on tulnud tänu julgusele võtta riske ja astuda samme, mida varem ei julgenud isegi kaaluda.