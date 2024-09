Supermodell Elle Macpherson süütas oma pulmakleidi põlema. „See oli pöördepunkt minu elus“

Oma äsja ilmunud raamatus „Elle“ tunnistas Austraalia supermodell, et on süüdanud oma pulmakleidi põlema. Tegemist oli kleidiga, mida ta kandis 1986. aastal oma esimese abikaasa, prantsuse moefotograafi Gilles Bensimoniga abielludes.

Paar lahutas abielu 1989. aastal. „Ma arvan, et see on suurepärane märk sellest, kui pettununa, vihasena ja meeleheitel ma end toona tundsin,“ räägib ta ja tõdeb, et mõtleb oma teole veel nüüdki, sest see polnud tema jaoks lihtsalt pulmakleit. „See oli Azzedine Alaïa kleit, mille valmistas mulle üks maailma suurimaid haute couture’i disainereid.“