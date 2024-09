Ekspert selgitab: need on sagedasemad vead pagasi hilinemise või kadumise korral. Vaata, kuidas õigesti toimida

Pagasi hilinemise kindlustusjuhtumiks loetakse olukorda, kus transpordiettevõtte järelvalve alla antud pagas hilineb rohkem kui 4 tundi ning kindlustatud isik on sihtkohas vähemalt 24 tundi. Lisaks on oluline teada, et Eesti Vabariigis ja kindlustatu elukohariigis pagasi hilinemisega seotud kahju hüvitamisele ei kuulu.

Kindlustusekspert rõhutab, et pagasi kadumise korral võib kindlustus hüvitada esmatarbeesemed, mida reisil tarvis läheb. „Küll aga on oluline tutvuda reisikindlustuse tingimustega, et teada, millised esemed pole kindlustatud. Nendeks on näiteks antiikesemed, toiduained ja parfüümid,“ toob ekspert mõned näited.

BTA isikukindlustuse tootejuht Olga Trošin selgitab, et reisikindlustuse puhul ei ole olemas ühtset standardit pagasi hüvitamise osas. „Väljamakstav hüvitis sõltub kindlustusvõtja poolt valitud pagasikindlustuse kindlustussumma suurusest, juhtumi asjaoludest ning ka sellest, kas kindlustatud isik jälgis ohutusnõudeid, näiteks ei jätnud kohvrit või kotti järelevalveta või sõidukis nähtavale kohale või lukustamata sõidukisse,“ ütleb ta ja lisab, et eelpool toodud näite puhul soovitatakse kindlasti pagasi kindlustamisel enam kui standardmäärast lähtuda ja arvestada kindlasti tehnika tegelikku väärtust.

Enne reisile minekut on oluline hinnata kaasavõetavaid esemeid ja nende maksumust, seda eriti juhul kui tegemist on tööreisiga, kus võivad kaasas olla kallimad elektroonilised seadmed, näiteks tööreisiks vajalik sülearvuti, fotovarustus või muud.

Meeles tasub aga pidada, et pagasi kadumise või hilinemise korral on oluline koheselt kindlustusfirmat teavitada ja esitada vajalikud dokumendid. Näitena võib tuua olukorra, kus transpordiettevõtte poolt väljastatud tõend oli kaduma läinud ning seetõttu ei saanud ka kahjukäsitlusprotsessi alustada. „Transpordiettevõtte poolt väljastatud tõend pagasi hilinemise või kadumise kohta on kohustuslik,“ rõhutab Trošin ja lisab, et olulised dokumendid tuleks alati enda läheduses ja hilisemate probleemide vältimiseks alles hoida. Lisaks võib kahjukäsitlus küsida teisi juhtumiga seotud dokumente – näiteks pardakaarte.

Hotellis pane väärtuslik seifi, autos kindalaekasse või pakiruumi

Üks sagedasemaid vigu, mida reisijad teevad, on isiklike esemete järelevalveta jätmine. „Reisimisel, eriti puhkusereiside korral, kipuvad inimesed unustama, et isiklikke esemeid ei tohi jätta ilma järelvalveta. Neil tuleb alati silm peal hoida,“ selgitab kindlustusekspert.

Ka ainuüksi hotellitoas peaksid kõik isiklikud dokumendid ja väärtuslikud esemed olema seifis. Autoga reisides ei tohiks esemeid nähtavasse kohta jätta vaid need tuleks panna kas pakiruumi või kindalaekasse. See aitab vältida olukorda, kus hilisemas kahjukäsitluse protsessis selgub, et ese oli autos nähtaval kohal ja hiljem kahetsusega tõdetakse, et olukorra tingis omaniku hooletus ja seetõttu kahju hüvitamisele ei kuulu.

Hüvitise saamine ja kahjukäsitluse protsess

Kahju hüvitamine toimub pärast kahjukäsitluse läbiviimist, mis hõlmab kahju põhjuse, suuruse ja muude oluliste asjaolude väljaselgitamist. „Kindlustus on kohustatud lõpetama kahjumenetluse ja tegema kahju hüvitamise kohta otsuse hiljemalt 15 kalendripäeva jooksul pärast kõigi nõutud dokumentide kättesaamist,“ selgitab Trošin. „Seega, mida kiiremini dokumendid kindlustuseni jõuavad, seda kiiremini menetlus lõpuni jõuab.“

„Pagasi kadumise või hilinemise korral on oluline tegutseda kiiresti ja õigesti, et vältida võimalikke raskusi kindlustushüvitise saamisel. Hoides oma isiklikke esemeid turvaliselt ja järgides kindlustusfirma nõudeid, saab oluliselt vähendada kahjusid ja tagada kiire hüvitise. Reisijad peaksid alati enne reisi põhjalikult läbi lugema kindlustustingimused ja valima oma vajadustele vastava kindlustussumma,“ selgitab Trošin kokkuvõtteks ja lisab, et küsimuste korral tasub alati ühendust võtta kindlustusandjaga, kes nõu annab.