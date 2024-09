Väldi ootamatusi ja haigutavat auku oma rahakotis! Pank annab nõu, kuidas õpetada last turvaliselt raha kasutama

Lapsed saavad oma isiklikku pangakaarti kasutama hakata alates 6. eluaastast. Oluline on, et laps suudaks oma kaardi PIN-koodi meelde jätta ja mõistaks, miks ei tohi seda kaardile kirjutada ega sõpradega jagada. PIN-koodi mäletamist on hea aeg-ajalt üle kontrollida.

Kui raha lugemine juba selge, võiks üle minna pangakaardile, sest see on turvalisem ja annab selgema ülevaate lapse kulutustest. Nii saavad vanemad koos lapsega kulutusi analüüsida ja vajadusel rahakasutust paremini suunata. Vanemal on õigus omada lapse rahaasjadest ülevaadet kuni lapse täisealiseks saamiseni.

Lisades pangakaardi Apple Pay või Google Pay abil virtuaalsesse rahakotti, saab noor teha nutiseadmega viipemakseid kõikjal, kus on viipemakse, Google Pay või Apple Pay märk. Nii pole tarvis füüsilist pangakaardi kõikjal kaasas kanda. Nutimakseid kasutaval lapsel võiks seadistada sõrmejälje- või näotuvastuse, sest need on paroolidest turvalisemad.

Nutitelefoni või arvutit kasutavale lapsele tasub ID-kaardi abil vormistada Smart-ID, mis võimaldab mobiili- või internetipanka sisse logida ja näha terviklikku vaadet oma konto laekumistest ja väljaminekutest.

Kontojääk on privaatne info

Mobiiliäpi kasutamine annab lapsele igal ajal ligipääsu tema isiklikele rahaasjadele, aga lapsele võiks selgitada, et see on privaatne info. Laps peab teadma, et pangaäpist PIN-koodi või kontojääki vaadates tuleb oma telefoni ekraani turvalisuse eesmärgil teiste eest varjata.

Privaatsuse tagamiseks saab Coop Panga mobiiliäpi seadete alt valida ka kontojäägi udutamise – nii ei ole kontojääk äppi avades kohe näha. Udutatud kontojääk tuleb nähtavale topeltklõpsu abil ja muutub topeltklõpsuga ka uuesti uduseks.

Seadista lapse kaardil mõistlik päeva- ja kuulimiit

Üks lihtsamaid viise raha kaitsmiseks on mõistliku päeva- ja kuulimiidi seadistamine nii kaardiga maksmiseks kui ka sularaha väljavõtmiseks. Limiidid muutuvad eriti oluliseks siis, kui lapse kontole koguneb suurem summa. Limiitide suurus tuleks lapsega läbi rääkida ja vanem saab neid internetipangas või mobiiliäpis ka igal ajal muuta.

Limiit peaks vastama regulaarsetele kulutustele, liiga suure limiidi seadmine suurendab turvariske. Limiidid minimeerivad kahjusid pettuste ohvriks langemisel, aga aitavad vältida ka ebamõistlikke emotsioonioste. Pettuste esinemisest tuleks lastega avatult rääkida, sest mida suurem on teadlikkus, seda paremini oskavad nii lapsed kui ka täiskasvanud erinevaid petuskeeme ära tunda ja vältida.

Lisaks kulutamisele õpeta laps raha teenima