FOTOD | Itaalia tüll, prantsuse pits, siidsatiin ja pärlid. Paris Hilton on provokatiivse pesubrändi reklaamnägu

„See on ülim austusavaldus ikoonilisele naiselikkusele,“ ütles Hilton väljaandele WWD sügiskampaania kohta. „Agent Provocateur on minu jaoks alati kehastanud jõudu ja elegantsi ning nendega ühinemine sellel pärandi tähistamisel on suur au.“

„Minu jaoks on ta seksikas, julge ja provokatiivne,“ ütles Shotton Hiltoni kohta. „Pariis on hämmastav ja ta on AP suur fänn. Tegin talle pulmapesu ja spetsiaalse kimono. Ta on korralik AP tüdruk,“ ütles brändi loovjuht Sarah Shotton. Tema sõnul on bränd kaldunud pesukangastele, milles kasutatakse Itaalia tülli, prantsuse pitsi, siidsatiini ja pärle.