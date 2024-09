Selline nn petturi sündroom oli ka minu suhetele kirstunaelaks. Idealiseerisin sageli oma partnereid ja arvasin, et nad on minust paremad. Ütlesin endale: „Miks nad peaksid kunagi tahtma minuga koos olla? Nad on nii ____, aga mina ____.“ See viis sageli enesesabotaažini. Ma tõrjusin teise inimese enne, kui ta jõudis seda minuga teha.