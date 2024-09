KÜSITLUS | Kui sageli seksib Eesti naine? Kuidas see on ajas muutunud?

Naistearst dr Kai Haldre räägib Maalehele antud intervjuus, et kõige suurem seksuaalelu erinevus varasemate põlvkondadega võrreldes tuleb välja just n-ö keskmistel inimestel, kes võiks kooselus rõõmsalt kaks-kolm korda nädalas seksida, nagu see aastakümneid olnud. Aga nüüd mitte.

Ta lisab ka, et hingekosutav, sage seksuaalsuhe nooremas eas on peamine eeldus ka vanemas eas lähedaste naudingutega jätkamiseks. Aeg on enamasti tõendanud, et neil, kellel vanemas eas säilib rõõmu pakkuv seksuaalelu ja lähedus, säilib kauem vaimne võimekus. Ja neil on vähem südame-veresoonkonna haigusi.

Kuid tema vastuvõtule jõuavad paarid, kes seksivad paaril korral kuus, kuid soovivad oma peresse rohkem lapsi. Selle peale nad ei tule, et oma seksuaalelu aktiivsust suurendada.

Hea naislugeja, vasta küsitlusele - kui tihti seksid Sina? Ja anna loo kommentaarides teada, kas ja miks see on ajas muutunud ning mis on olnud põhjuseks?