Naised, tahate kaua ja tervislikult elada? Värske uuring avaldab, et selle saavutamiseks peaksid naised rohkem seksima

Uuring näitas, et 20–59-aastastel naistel, kes seksisid vähem kui kord nädalas, oli 70 protsenti suurem risk surra viie aasta jooksul võrreldes nendega, kes seksisid rohkem kui kord nädalas. Naistel, kes seksisid harvemini, leiti olevat kõrgem põletikuga seotud valgutase, mis võib põhjustada tervete rakkude, kudede ja organite kahjustusi.

Pennsylvania Waldeni ülikooli teadlased usuvad, et seks aitab kaasa heale südame tervisele, „vähendades südame löögisageduse vaheldumist ja suurendades verevoolu“. Nad järeldasid, et „naistele on kasulik seksida rohkem kui kord nädalas“ ehk umbes neli korda kuus.