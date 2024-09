Kas Eestis levib epideemiline unepuudus? Veerand meist ei maga piisavalt ning üle kolmandiku on ärgates väsinud

„Tihti ohverdavad inimesed unetunde, et võtta rohkem aega iseendale, saavutada oma eesmärke või lihtsalt rohkem tehtud saada. Kuid uuringud näitavad, et vähem magades suudame tegelikult vähem korda saata ega ole nii loomingulised kui puhanuna. Kui magame öösiti 7 tundi või vähem, võib meie produktiivsus väheneda kuni 30%. Uuringutest selgunud, et unevõlg võib negatiivselt mõjutada otsustusvõimet ja suurendab tõenäosust, et teeme riskantseid valikuid.