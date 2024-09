Ihkad olla edukam ja õnnelikum oma erialal? Steve Jobsi edunipp võib aidata ka sind

On teatud jooni, mida inimesed peavad endas arendama, kui nad tahavad saada enda parimateks versioonideks. Kui nimetada võid mõnda on esikolmikus kindlasti- enesekindlus, oma intuitsiooni usaldamine ja riskivalmidus, vahendab portaal YourTango.com.

USA infotehnoloog ja ettevõtja Steve Jobsi sõnul on aga üks sageli tähelepanuta jäetud omadus, mis on tähtsam kui kõik ülejäänud. 1994. aasta intervjuus tõi ta esile harjumuse, mis viis ta eduni Steve Jobsi sõnul on selleks abi küsimine.