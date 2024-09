Meigiga või meigita? Segaduses pruut: nad ütlevad, et ma kahetsen, kui ma fotosid vaatan ja end meikimata näen

Sellegipoolest on üks tulevane pruut saanud oma ämmadelt negatiivseid kommentaare oma otsuse pärast abielupäeval meiki mitte kanda. „Ma ei kanna meiki,“ kirjutas 26-aastane naine Redditi postituses. „Ma katsetasin seda teismelisena, kuid ma vihkan seda, kuidas see mu näol on, ja ma ei näe sellel mingit mõtet. Minu nägu on minu nägu ja ma arvan, et see on hea just sellisena, nagu see on.“