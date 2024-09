Kas see on põhjus, miks suhted ei kesta? „Kire vaibumist seostatakse partneri halbade omadustega ja minnakse uuele ringile.“

„Inimesed on erinevad. Kes oskab elust rõõmu tunda ja saab seksist energiat ja rahulolu oma eluks ja siis on neid, kes raiskavad oma aja saavutusvajadusele ning ei leia tasakaalu ei puhkuses ega suhtes ning kaotavad oma seksuaalsuse. Viimati mainitutel on elu esimeses otsas hulk poole- kuni kaheaastaseid suhteid, kuna ühes armumisega üleslööva hormoonide mölluga on esiplaanil ka seksuaalsus.