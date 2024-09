Generatsioon Z kondoomidest ei hooli. Maailma tervishoiuorganisatsioon: tõenäoliselt on probleemil kaugeleulatuvad tagajärjed

Kui nad kasutasid mõnda rasestumisvastast vahendit, kasutasid nad väiksema tõenäosusega kondoomi kui pille. Uuringud kinnitavad, et kondoomi kasutamine seksuaalselt aktiivsete noorukite seas on viimase kümnendi jooksul oluliselt vähenenud.

Tõenäoliselt on sellel probleemil „kaugeleulatuvad tagajärjed“, hoiatab Maailma Terviseorganisatsioon ehk WHO. Sealhulgas soovimatute raseduste sagenemine, ohtlikud abordid ja suurenenud risk nakatuda sugulisel teel levivatesse infektsioonidesse kogu kontinendil.

„Kuigi aruande tulemused on jahmatavad, ei ole need üllatavad,“ ütles WHO Euroopa regionaaldirektor dr Hans Henri P. Kluge avalduses. „Me vajame viivitamatuid ja püsivaid meetmeid, mida toetavad andmed ja tõendid, et peatada see negatiivsete tagajärgede kaskaad, sealhulgas sugulisel teel levivate sugulisel teel levivate haiguste esinemissageduse tõus, suurenenud tervishoiukulud ja – mitte vähem oluline – häiritud haridus- ja karjääritee noortele, kes seda ei tee. saada õigeaegselt vajalikku teavet ja tuge,“ hoiatas dr Kluge.