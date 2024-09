Jamie Lee Curtis avaldab oma 40-aastase abielu saladuse: te hakkate üksteist vihkama!

65-aastane näitlejanna rääkis väljaandele Entertainment Tonight, et nende kestva liidu saladus on see, et nad ei lase teineteisest lahti.

„Meil on lause: kui jääd bussi, siis vaated muutuvad. Ja see on abielu,“ ütles Curtis, viidates sellega oma sõltuvusprobleemidele, millest ta kakskümmend aastat tagasi lahti sai.

„See on nii, et ühtäkki tahate te sõna otseses mõttes üksteist vihata ja siis järgmine päev on juba jälle päris päikesepaisteline ja näiteks koer teeb midagi armsat või laps teeb midagi armsat ja te vaatate üksteisele otsa ja mõtlete „Issand kui nunnu“ ja juba ongi kõik muutunud,“ jagas näitlejanna värvikat kirjeldust. „Nii et ma arvan, et sihikindlus, kannatlikkus, leebus – ja üks hea annus vihkamist,“ pani Curtis sõnadesse abieluõnne saladuse.

„Te hakkate üksteist vihkama. Me oleme inimesed,“ jätkas ta. „Nelikümmend aastat hiljem hakkate üksteist vihkama, kuid te ei lähe lahku ega lase oma tunnetel teha valikuid, mida te hiljem kahetsete – ma arvan, et see on tegelikult saladus.“