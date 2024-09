Mentor Jane Bitter: karm tõde on, et ühiskond soosib ettevõtluses pigem mehi kui naisi

„Oluline on teha seda, mis teeb sind õnnelikuks,“ arvab mentor Jane Bitter. Ta teab, et on tähtis mitte lasta end hirmudest heidutada, ent vahel on seda lihtne öelda ja raske teha, sest ettevõtlust kaaludes sosistab ikka kõrva kahtlus – aga mis siis, kui sa ei saa hakkama? „Iga hirm ja keeruline olukord elus tuleb meile midagi kasulikku õpetama, sest kõik juhtub meie jaoks mitte meie vastu.“