Kodus muututi oi-oi, kui õelaks. Mitte miski ei sobinud ja kõik oli valesti. Kui lõpuks ütlesin, et mulle aitab. Kas lõpeb see jama või lõpeb see suhe. Tema valis suhte lõpu. Tulemus: Proua peab ennast ise ülal pidama. Üllatus oli ka see, mis omaette elamise kulud on jne. Siis läks ikka päris pööraseks.