„Kontrollifriigiga ei suuda abielus olla.“ Avameelne vaatenurk probleemile - miks nii paljud abielud lagunevad?

„Tihti on see lugu, et kui oled abielus, siis üks pool arvab, et oled tema omand. Ei või kellegagi suhelda, ilma et teine kõike teadma peaks, aru andma mida, kellega, kui kaua jne. Peale abielu eksisteerib ka veel lisaks oma elu, kus on sõbrad ja tuttavad.