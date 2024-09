Vastik tunne! Füsioterapeut selgitab, miks käed ära surevad ja mida teha, et seda nii tihti ei juhtuks

„Pikaajalise ühelaadse töö tulemusel võib tekkida ülekoormus ühele piirkonnale ning karpaalkanali sündroom – randmeliigeste levinud probleem, mille peamisteks sümptomiteks on sõrmede tuimus ja „ära suremine“, paistetus ja raskustunne kätes. Põhjuseks on (iseäranis käte) sundasend arvuti taga hiirega töötades, mispuhul lähevad pingesse kaela-, õlavöötme- ja turjalihased.

Paljudel juhtudel hakkavad karpaalkanali sündroomi nähud vähenema, kui kaela-turja piirkonnas ehk rindkere ülemises osas selgroolülide normaalne liikuvus taastada. Kindlasti tuleb üle vaadata tööasendid, et need oleksid vähem koormavad. Ka paljude muude hädade ennetamiseks on oluline lihaste tugevdamine ning võimlemine, et tööasendit toetavates piirkondades oleks parem lihastoonus.